Программу повышения надежности электросетей разработают для Богородского района. Фото: Нижновэнерго

В Нижегородской области разработают программу повышения надежности электросетей для районов, наиболее пострадавших от ледяного дождя в конце ноября. В первую очередь это касается Богородского района, жители которого почти неделю сидели без света, отопления и воды из-за аварийного отключения электроэнергии.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин, данный вопрос обсуждался вчера во время рабочей встречи с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. В результате было решено провести аудит системы энергоснабжения в пострадавших районах, а по его итогам разработают комплексную программу повышения надежности системы для Нижегородской области.

- Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область 22 ноября. В результате обрывов проводов и аварий на электросетях без света остались 112 тысяч человек. Больше всего досталось жителям Богородского района: они сидели без электричества 6 дней. На сегодняшний день электричество восстановлено во всех населенных пунктах Нижегородской области, но энергетики в составе 123 бригад продолжают работать над устранением последствий. По их прогнозам, эта работа продлится до конца декабря.