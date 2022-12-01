Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 6:08

Программу повышения надежности электросетей разработают для Богородского района

То же самое будет сделано для других районов, пострадавших от ледяного дождя
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Программу повышения надежности электросетей разработают для Богородского района. Фото: Нижновэнерго

Программу повышения надежности электросетей разработают для Богородского района. Фото: Нижновэнерго

В Нижегородской области разработают программу повышения надежности электросетей для районов, наиболее пострадавших от ледяного дождя в конце ноября. В первую очередь это касается Богородского района, жители которого почти неделю сидели без света, отопления и воды из-за аварийного отключения электроэнергии.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин, данный вопрос обсуждался вчера во время рабочей встречи с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. В результате было решено провести аудит системы энергоснабжения в пострадавших районах, а по его итогам разработают комплексную программу повышения надежности системы для Нижегородской области.

- Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область 22 ноября. В результате обрывов проводов и аварий на электросетях без света остались 112 тысяч человек. Больше всего досталось жителям Богородского района: они сидели без электричества 6 дней. На сегодняшний день электричество восстановлено во всех населенных пунктах Нижегородской области, но энергетики в составе 123 бригад продолжают работать над устранением последствий. По их прогнозам, эта работа продлится до конца декабря.