Сильный туман и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 1 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Нижегородской области сохранится изморозь и гололед. А на утро первого декабря нижегородцев проверит на прочность еще и туман. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, с вечера 30 ноября по 1 декабря в регионе все еще сохраняются гололед и изморозь. Кроме этого, весь день первого декабря местами по Нижегородской области возможен туман 500 метров и более.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями вероятны обрывы ЛЭП и линий связи, также возможны обрушения ветхих конструкций и деревьев. Не исключены и нарушения в работе ЖКХ.

ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает о том, что нижегородцы должны быть осторожны. Туман и гололед могут стать причинами ДТП и тяжелых падений с травматизмом.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам подготовить малоскользящую обувь и передвигаться по улице осторожно, не торопясь. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником.

Стоит напомнить о том, что нельзя перебегать дорогу вблизи движущихся машин, потому что есть риск поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.

Также в условиях гололеда лучше ограничить использование автотранспорта и воздержаться от поездок по городу.