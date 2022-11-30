В Нижнем Новгороде представили лучшие маршруты для туризма в России, подготовленные школьниками.

29 ноября 2022 года в Мининском университете состоялся финал Всероссийской акции “Наследие России:открываем новые маршруты”. В него вышли 10 команд из Екатеринбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга, Владимирской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики и Хабаровского края. Они представили лучшие ролики о внутреннем туризме в родном регионе, показав самые интересные и значимые объекты как исторического и культурного значения, так и природные красоты.

“Понимание насколько прекрасен и важен тот уголок России, в котором ты живешь, позволяет искренне любить свою Родину, а также задумываться о том, что я могу сделать для своего родного города, края, страны. Именно эта сначала детская любовь перерастает впоследствии в патриотизм и гражданственность, чувство долга перед своей Отчизной. И тогда появляется желание развивать и развиваться, быть настоящим и будущим своей страны”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Владимирович.

На очном этапе команды со всей России представляли на сцене свое домашнее задание - иммерсивные экскурсии по маршрутам своего края, а также участвовали в конкурсе капитанов и в квесте, посвященном культурным и природным особенностям регионов нашей страны.

“Благодаря акции мы смогли показать, на что способны, узнать много нового, заочно совершить путешествие по тем маршрутам, которые представили наши соперники. И сами показали одну из наших достопримечательностей - “Амурские столбы”, природный объект, который находится в Хабаровском крае. Положительные эмоции переполняют, я рада, что открыла для себя новые перспективы, я всерьез задумываюсь о том, чтобы поступить в Мининский университет”, - делится впечатлениями участница конкурса команды Хабаровского края Валерия Павлова.

По итогам всех конкурсных мероприятий места распределились следующим образом: абсолютным победителем стала команда из МАОУ СОШ № 71 г. Екатеринбург, второе место у Школы №156 им. Б.И. Рябцева г. Нижний Новгород, бронза у команды ребят МБОУ СОШ № 2 МБО ДО ЦРТДЮ с.п. Новый мир Комсомольского района Хабаровского края.

Напомним, Всероссийская акция проводилась в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской федерации”, при поддержке Министерства Просвещения РФ.