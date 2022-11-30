Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден медалью за спасение сослуживцев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден почетной медалью «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На награждении присутствовал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин. Он лично вручил нижегородскому герою медаль за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Жанайдар Сандыбаев – участник специальной военной операции. В апреле этого года нижегородец проявил себя героически. Получив ранение при исполнении своего долга, молодой человек спас из горящей машины сослуживца и командира.

- Заслуженная награда нашла своего героя! Поздравляю с прямым подтверждением личной храбрости, силы духа и мужества! Пусть эта медаль напоминает о славном и героическом поступке, - обратился к юноше Александр Кулагин.