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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:09

Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден медалью за спасение сослуживцев

Получил ранение, но спас товарищей
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден медалью за спасение сослуживцев.

Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден медалью за спасение сослуживцев.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награжден почетной медалью «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На награждении присутствовал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин. Он лично вручил нижегородскому герою медаль за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Жанайдар Сандыбаев – участник специальной военной операции. В апреле этого года нижегородец проявил себя героически. Получив ранение при исполнении своего долга, молодой человек спас из горящей машины сослуживца и командира.

- Заслуженная награда нашла своего героя! Поздравляю с прямым подтверждением личной храбрости, силы духа и мужества! Пусть эта медаль напоминает о славном и героическом поступке, - обратился к юноше Александр Кулагин.