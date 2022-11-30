Два нижегородских предприятия примут участие в выставке «Надежда на технологии». ФОТО: предоставлено организаторами.

Сразу два нижегородских предприятия станут участниками VII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», который проходит с 30 ноября по 2 декабря в Москве. Продукция этих предприятий будет представлена на выставке «Надежда на технологии». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Уже известно, что ООО НПФ «Реабилитационные технологии» представит на форуме свой «Коленный модуль с внешним источником питания и микропроцессорным управлением», а «СИЛАЧ-ЛИФТ» - подъемник для инвалидов колясочников «СИЛАЧ».

Участниками форума станут ведущие предприятия и вузы из Санкт-Петербурга, Пензенской, Ивановской, Новосибирской, Калининградской, Нижегородской и других областей. Все они представят свои проекты в сфере создания доступной среды и современных технологий для людей с ограниченными возможностями.

- Главная задача форума - реализация современных и инновационных проектов, а также стимулирование и внедрение научных разработок, - рассказывают организаторы мероприятия. – Для нас особенно важна поддержка отрасли реабилитационной индустрии. Это позволит заместить ушедшие с российского рынка западные компании.

Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форуме можно на сайте