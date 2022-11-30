Нижегородских водителей начнут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нижегородских водителей будут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде. Фотовидеофиксация начнет работу с 1 декабря 2022 года, сообщает правительство Нижегородской области.
Так, по выделенной полосе могут ездить общественный транспорт, такси и школьные автобусы. А водители, которые проигнорировали правила, будут платить административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Как сообщили в региональном Минтрансе, изменение позволит общественному транспорту придерживаться расписания и избегать пробок, а пассажирам более точно прогнозировать свое время в пути.
Напомним, дорожные камеры на участках дорог с выделенными полосами были установлены в июне этого года на Московском шоссе, улице Советской, Окском съезде и проспекте Гагарина. Также были введены выделенные полосы на проспекте Ленина и на улице Бекетова.