Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 16:20

Нижегородских водителей начнут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде

С 1 декабря 2022 года заработает комплекс фотовидеофиксации
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородских водителей начнут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде.

Нижегородских водителей начнут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородских водителей будут штрафовать за езду по выделенной полосе на Окском съезде. Фотовидеофиксация начнет работу с 1 декабря 2022 года, сообщает правительство Нижегородской области.

Так, по выделенной полосе могут ездить общественный транспорт, такси и школьные автобусы. А водители, которые проигнорировали правила, будут платить административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном Минтрансе, изменение позволит общественному транспорту придерживаться расписания и избегать пробок, а пассажирам более точно прогнозировать свое время в пути.

Напомним, дорожные камеры на участках дорог с выделенными полосами были установлены в июне этого года на Московском шоссе, улице Советской, Окском съезде и проспекте Гагарина. Также были введены выделенные полосы на проспекте Ленина и на улице Бекетова.