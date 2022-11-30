Нижегородский нейрохирург награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский нейрохирург Сергей Рогожкин награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сергей Рогожкин работает заведующим нейрохирургического отделения в Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Сообщается, что нижегородец награжден орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

В больнице имени Семашко отметили, что Сергей Рогожкин освоил и внедрил в Нижегородской области новые хирургические технологии. А именно - микрохирургию дискогенных радикулитов, операции при аневризмах сосудов головного мозга различной локации, операции при ишемических и геморрагических инсультах.

Кроме того, нейрохирург консультирует и оказывает практическую помощь многим медицинским учреждениям региона.

- Сергей Борисович работает в областной больнице имени Семашко вот уже более 35 лет, он безустанно помогает тем, кто столкнулся с заболеваниями и травмами нервной системы, выполняет множество сложнейших высокотехнологичных хирургических операций. Не меньшее уважение вызывает и тот факт, что Сергей Рогожкин был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, — отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Примечательно, что орден Пирогова вручается выдающимся медицинским работникам России с июня 2020 года.