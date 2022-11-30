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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:40

Нижегородский нейрохирург награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина

Врач был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский нейрохирург награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина.

Нижегородский нейрохирург награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский нейрохирург Сергей Рогожкин награжден орденом Пирогова по указу Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сергей Рогожкин работает заведующим нейрохирургического отделения в Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Сообщается, что нижегородец награжден орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

В больнице имени Семашко отметили, что Сергей Рогожкин освоил и внедрил в Нижегородской области новые хирургические технологии. А именно - микрохирургию дискогенных радикулитов, операции при аневризмах сосудов головного мозга различной локации, операции при ишемических и геморрагических инсультах.

Кроме того, нейрохирург консультирует и оказывает практическую помощь многим медицинским учреждениям региона.

- Сергей Борисович работает в областной больнице имени Семашко вот уже более 35 лет, он безустанно помогает тем, кто столкнулся с заболеваниями и травмами нервной системы, выполняет множество сложнейших высокотехнологичных хирургических операций. Не меньшее уважение вызывает и тот факт, что Сергей Рогожкин был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, — отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Примечательно, что орден Пирогова вручается выдающимся медицинским работникам России с июня 2020 года.