РЖД не будут возвращать «Сапсан» на рейс Нижний Новгород – Москва. Фото: Иван МАКЕЕВ

РЖД не планируют возвращать скоростной поезд «Сапсан» на рейс между Нижним Новгородом и Москвой, так как считают это нецелесообразным. Об этом информирует издание ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Дмитрия Пегова.

По словам Дмитрия Пегова, пускать по маршруту скоростной поезд – это значит убивать лишнее время и не получать того эффекта, который необходим.

Напомним, с 1 июня 2022 года поезда "Ласточка" временно заменили "Сапсаны" на маршруте между Нижним Новгородом и Москвой. Эти изменения связаны с реконструкцией столичного Курского вокзала.

— Я думаю, что все-таки мы остановимся на схеме — отдельные поезда до Нижнего из Москвы, - отметил Дмитрий Пегов.

Как сообщил заместитель гендиректора, Курский вокзал будет использоваться под диаметральное движение, и заводить туда скоростной поезд малоэффективно.

Также Дмитрий Пегов добавил, что прямых пассажиров из Нижнего Новгорода в столицу было всего около 20%. Поэтому целесообразнее использовать "Сапсаны» на линии Санкт-Петербург — Москва.