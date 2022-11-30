В Нижнем Новгороде определили старейшие трудовые династии

Победителей поздравил глава города Юрий Шалабаев

В Нижнем Новгороде наградили представителей старейших трудовых династий, принявших участие в одноимённом конкурсе. Победителей поздравили глава города Юрий Шалабаев и депутат Государственной думы РФ Роман Любарский.

Конкурс «Трудовые династии» прошёл по двум номинациям: «Старейшая династия» – семьи с самым большим трудовым стажем, и «За преемственность поколений» - семьи с наибольшим количеством представителей профессии. Всего на конкурс пришло 63 заявки.

«Уважение к труду в Нижнем Новгороде было во все времена. Не зря во время Великой Отечественной войны нас называли кузницей Победы. Трудовые династии – это пример воспитательной работы для всех горожан, мы все можем на них равняться. Я очень вам благодарен за то, что столько лет, а у кого-то – и сотни лет, вы трудитесь в нашем городе и для него», - приветствуя победителей, сказал Юрий Шалабаев.

«Нижегородская земля уникальна своей историей, начиная с купцов Бугровых и Рукавишниковых и до современности. Наши династии олицетворяют трудовой подвиг всего народа, ведь на территории Нижегородской области всегда располагалась значительная часть российского промышленного кластера», - отметил депутат Государственной думы РФ Роман Любарский.

Организатором конкурса выступил городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики совместно с НРО ВОД «Волонтёры Победы». «Наши конкурсанты - люди совершенно разных профессий: учителя, врачи, спортсмены, промышленники. Для нас это очень значимо и трогательно: сегодня пришли члены семей от мала до велика. Безусловно, они пример для нас», - сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

В номинации «Старейшая династия» среди династий предприятий города 3 место заняли семья Ширановых, чей общий трудовой стаж составляет 127 лет, и среди учреждений и организаций города - семья Сухановых со стажем 129 лет. 2 место у семьи из сферы машиностроения Бержигаловых - 188 лет стажа и династии врачей Богомоловых - 166 лет. На 1 месте две семьи Ивановых, чей трудовой стаж насчитывает 252 года и более шести столетий, соответственно.

«Я благодарна своим родителям, благодаря которым стала заниматься педагогической деятельностью. Когда мы стали разбираться в истоках происхождения, обнаружили родоначальника нашей династии, выяснили, что число педагогов в нашей семье огромно – десятки, а общий трудовой стаж составляет около 600 лет», - рассказала Лариса Панова из династии педагогов Ивановых.

«С детства всегда у нас в семье были сначала мотоциклы, потом автомобили, интерес к железу всегда был, руки сами что-то мастерили. Эта любовь передавалась из поколения в поколение», - сообщил Илья Бержигалов из династии Бержигаловых, работающих в машиностроении.

«Мы стали химиками не потому, что думали о династии. Это наука, которая нас всегда увлекала, и она стала одним из тех, что нас объединяет. Мы всегда вместе и работаем, и отдыхаем, и детей воспитываем, и помогаем друг другу», - поделилась Светлана Иванова из династии химиков Ивановых.

В номинации «За преемственность поколений» среди династий промышленных предприятий города 3 место заняли семья Петровых, где количество членов династии составляет 7 человек, и спортивная династия Коптюхов из 8 человек. Семьи Боярских из 10 человек и Яндыгановых из 10 человек получили 2 место. И победителями в этой номинации стали династии Соколовых, работающие в сфере газового хозяйства из 11 человек и семья педагогов Веневцевых из 10 человек.

«Мне целенаправленно хотелось идти по стопам своих родителей и деда. В институт пошел по специальности и работаю по специальности. Занимаюсь реакторными установками на быстрых нейтронах. Все трудимся в Нижнем Новгороде в одной организации», - рассказал Михаил Петров из династии Петровых, работающих в промышленности.