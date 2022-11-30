Глава Шахтерска ДНР Александр Шатов выразил благодарность Олегу Лавричеву за прием и организацию досуга спортсменов во время сборов в Кстове

В адрес председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева поступило письмо главы администрации Шахтерска Донецкой Народной Республики Александра Шатова. В нем мэр выразил благодарность спикеру городской Думы «за теплый прием шахтерских спортсменов в период прохождения учебно-тренировочных сборов в городе Кстово и организованный культурный досуг для детей». К словам благодарности градоначальника присоединились и родители ребят.

В своем письме Александр Шатов отметил значимость участия и поддержки со стороны нижегородцев, органов власти, представителей учреждений и организаций Нижнего Новгорода и региона, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Жители города благодарны братскому российскому народу, что в эти трудные для нас дни вы проявляете солидарность и поддерживаете жителей Донбасса», - подчеркнул он.

Напомним, решение организовать посещение детьми из ДНР и ЛНР Нижнего Новгорода было принято в сентябре текущего года в ходе встречи спикера городской Думы с молодыми парламентариями по итогам заседания Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Инициативу поддержали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Благотворительный фонд «Купно за едино» и администрация Кстовского района. 22 октября 15 начинающих боксеров и их тренеры из Шахтерска на три недели приехали на спортивные сборы в ГБУ «СШОР» города Кстово.

Кроме тренировок, для ребят также была организована культурная программа: посещение Нижегородского планетария им.Г.М.Гречко, спектакля в Нижегородском государственном театре юного зрителя, мастер-классов от активистов «Молодой гвардии «Единой России». 29 октября по инициативе Олега Лавричева юные спортсмены посетили зоопарк «Лимпопо» и встретились с Заслуженным мастером спорта по боксу, Чемпионом мира Андреем Гоголевым в ФОКе «Юность». Также при участии заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Костина 3 ноября был организован выезд детей на фабрику елочных игрушек «Ариэль», а 10 ноября ребята побывали на экскурсиях по Нижегородскому кремлю и городской Думе, где пообщались с титулованным боксером-профессионалом и кикбоксером Андреем Сироткиным.

В перспективе городская Дума также планирует развивать сотрудничество с Луганской Народной республикой. Во время очередной поездки нижегородской делегации в приграничную зону СВО и ЛНР в середине ноября состоялась встреча Олега Лавричева с представителями Правительства ЛНР, посвященная обсуждению вопросов социальной защиты и поддержки населения, а также помощи социальным учреждениям региона.

«С заместителем Председателя Правительства ЛНР Анной Тодоровой и министром культуры, спорта и молодежи Дмитрием Сидоровым договорились об организации сборов луганских спортсменов в нашей кстовской школе самбо, где ребята будут и размещаться, и тренироваться. Есть предложение от туристической компании организовать размещение и проведение спортивных тренировок в балахнинском загородном отеле. Кроме того, властями ЛНР совместно с Федерацией фехтования России решается вопрос о вхождении Луганской федерации в ФФР. Это даст возможность местным спортсменам не только участвовать во всероссийских турнирах, посвященных тем или иным именам и событиям, но и в квалификационных чемпионатах и первенствах страны. Более того, спортсмены, тренеры и судьи также смогут получать действующие в России квалификации и звания. Уже в декабре луганчане примут участие в Кубке России, который состоится в Смоленске. Вот так, постепенно решим все организационные вопросы, и Луганск в скором времени встанет в один ряд с российскими городами, в которых воспитываются выдающиеся спортсмены и проводятся соревнования самого высокого уровня», - отметил Олег Лавричев по итогам встречи.