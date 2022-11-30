«Сбербанк» приглашает на пресс-подход Первого заместителя Председателя Правления банка Александра Ведяхина

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к участию в пресс-подходе Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александра Ведяхина.

Тема — Региональная ESG-повестка. Развитие ESG-инфраструктуры и ESG-решений для регионов.

Пресс-подход пройдет по итогам пленарной сессии «Вызовы устойчивого развития регионов» в рамках Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» в г.Нижнем Новгороде.

Место проведения: С (мыс «Стрелка»).

Дата и время: 1 декабря, 14.00 – 14.20 (сразу после пресс-подхода заместителя председателя правительства РФ В.В.Абрамченко).

Контакт для аккредитации: Константин Ларин, 8-950-377-3078 (WhatsApp/Telegram/Телефон), KMLarin@sber.ru

Фото: Кирилл Мартынов