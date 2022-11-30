75% нижегородских сотрудников рекомендовали вакцинировать от гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодателям Нижегородской области рекомендовали привить не менее 75 % сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В регионе продолжается рост заболеваемости. В настоящее время у двенадцати нижегородцев подтвердили заболеваемость гриппом, причем у десяти человек выявили грипп А. Поэтому нижегородским работодателям рекомендовали привить своих сотрудников, в том числе за счет организации.

Так, в Нижегородской области привито против гриппа более 1,4 миллиона человек, в том числе более 270 тысяч детей.

Сообщается, что сегодня, 30 ноября завершается основная часть прививочной кампании против гриппа. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют нижегородцам сделать прививку, обратившись в медицинскую организацию по месту жительства, учебы или работы.