Более пяти тысяч нижегородских детей родились от ВИЧ-инфицированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более пяти тысяч детей родились от ВИЧ-инфицированных женщин в Нижегородской области. Об этом сообщает издание «Время Н» со ссылкой на заместителя главврача ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Стеллу Минаеву.

По словам Стеллы Минаевой, в Нижегородской области есть случаи, когда ВИЧ-инфицированные женщины рожают по два или по три ребенка.

Так, из пяти тысяч новорожденных малышей носителями вируса являются около 200 детей. Как объясняет заместитель главврача, это происходит, потому что их матери не получали профилактику.

Первый случай ВИЧ в Нижегородской области зарегистрирован в 1991 году. С начала развития этого вируса в регионе выявлено 33 тысячи больных.

Как информирует Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, за девять месяцев этого года было выявлено 1 231 больных ВИЧ-инфекцией.