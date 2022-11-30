Десять случаев гриппа А выявлено в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 27 ноября, в Нижегородской области выявлено 12 случаев гриппа, в том числе у 10 случаев вируса гриппа А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

- За период с 21 по 27 ноября в Нижегородской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ среди школьников, - рассказали в ведомстве. – Заболеваемость ОРВИ вызвана, в основном, вирусами негриппозной этиологии – коронавирусом, риновирусами, аденовирусами и другими.

Тем временем в регионе началась циркуляция вирусов гриппа. На данный момент в регионе зафиксировано уже 10 случаев гриппа А.

Чтобы снизить распространение вирусов среди школьников, в детских учебных заведениях продолжают вводить ограничения. На сегодняшний день частичный или полный карантин введен в 3,6% детских садов и школ.