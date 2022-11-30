Лучшие практики преподавания русского языка Мининский представил педагогам и студентам из 6 стран

Мининский университет представил вниманию профессионального сообщества лучшие практики преподавания русского языка, в том числе русского языка как иностранного, а также филологических дисциплин, читаемых на русском языке. Мероприятия состоялись на площадках Мининского университета в Нижнем Новгороде и Бухарского государственного университета (Республика Узбекистан) в рамках проекта “Филологический марафон”, который реализован в рамках государственной программы РФ "Развитие образования" при поддержке Минпросвещения РФ. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты из 6 стран СНГ.

- В Мининском университете обучаются студенты более чем из 30 стран мира, - поделился ректор университета Виктор Сдобняков. - Вуз активно сотрудничает с университетами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, КНР, Киригизии, Молдовы и многими другими. У нас наработаны уникальные методики преподавания, и проект “Филологический марафон” реализован в первую очередь, чтобы поделиться удачным опытом преподавания русского как иностранного с теми, кто действительно желает повысить свои профессиональные компетенции. Наша общая задача - сделать российское образование еще более востребованным на международном рынке и привить любовь к русскому языку иностранным студентам.

На мероприятии Мининский университет представил образовательные мастер-классы, посвященные сетевым технологиям преподавания дисциплин на русском языке, интерактивные лекции об индивидуальной образовательной траектории студентов, изучающих русский язык как иностранный и занятия разговорного клуба “Глаголь!”. Кроме того, участники обсудили проблемы преподавания филологических наук в вузе и школе. Активное участие в работе приняли ведущие преподаватели и исследователи университетов г. Нижнего Новгорода, а также эксперты-представители Института филологии МПГУ (г. Москва).

В Бухарском государственном университете во время работы круглого стола обсуждались актуальные проблемы лингвистики, новые явления в русском языке, литературоведческая проблематика. В этом мероприятии участвовали более 150 преподавателей и студентов филологического факультета БухГУ и 30 учителей русского языка, работающих в школах Узбекистана.

- Мы, безусловно, отмечаем то внимание и поддержку наших инициатив, которые во время проведения “Филологического марафона” нам оказывали коллеги и студенты, активно принимавшие участие в дискуссиях. Надеемся на дальнейшее развитие нашей совместной работы на мобильных дискуссионных площадках Мининского университета, - отметила руководитель проекта, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии Мининского университета Елена Дзюба.

Участники марафона в Мининском университете

Прошедшие мероприятия получили много откликов, которые оперативно поступали в чат конференции, а также в Telegram-канал, организованный командой проекта “ Филологический марафон”.

- Огромная благодарность от коллег из Казахстана за проведение “Филологического марафона”! Очень интересные и познавательные мастер-классы, актуальная информация, удобный формат. Благодарим за профессионализм и преданность своему делу! Дальнейших успехов в реализации ваших планов по запуску и развитию программ преподавания РКИ. Очень ждем!, - поделилась впечатлениями Елена Шмакова, старший преподаватель Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати( Республика Казахстан, г. Тараз).

Результаты работы участников Марафона будут представлены в коллективной монографии, которая в данный момент готовится к публикации.