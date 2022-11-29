Вызов на дом Деда Мороза обойдется нижегородцам в среднем в 2 тысячи рублей в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Услуги Деда Мороза в Нижнем Новгороде в среднем будут стоять 2 тысячи рублей в 2022 году. Специалисты сервиса «Авито» подсчитали, во сколько обойдётся нижегородцам приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом в этом году.

Готовиться к Новому Году нижегородцы начали заранее. Уже в ноябре по всей стране спрос на новогодних героев вырос сразу на 147% по сравнению с прошлым годом. При этом объявлений от самих артистов стало больше на 42%.

Так, цена за услуги начинающего артиста, который дает свои первые выступления, составит около 2 000 рублей за одно представление. В эту стоимость входит классическая игровая программа на дому для одного или нескольких детей. А вот Дед Мороз с большим опытом работы может брать за свое выступление минимум от 5 000 рублей.

Также стоимость может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. К примеру, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе составит в среднем 3 000 рублей. А заказ волшебника в офис может обойтись в 3 500 рублей.

- Также при выборе артистов рекомендуется обращать внимание на их рейтинг и отзывы от других пользователей на Авито. Профессиональные актёры и аниматоры предоставляют подробную информацию о своей программе на новогодних елках, указывают прайс-лист и возможности наполнения развлекательной части праздника, - отметил руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин.