Свыше 180 миллионов рублей направят на ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

180,9 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по экологии городской думы.

- В будущем году на ликвидацию несанкционированных свалок будет направлено 180,9 млн рублей, - рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. – Еще 5,3 миллиона рублей будет направлено на мониторинг состояния окружающей среды. На отлов и содержание бездомных животных направят 4,9 млн рублей.

В целом, на охрану окружающей среды в 2023 году из городского бюджета планируется направить 2 млрд 397,7 млн рублей. Из них на проектирование и строительство водопроводной станции «Малиновая гряда» направят 1 миллиард 980,2 миллиона рублей. Еще 54,2 миллиона рублей пойдет на реконструкцию Нижегородской станции аэрации.