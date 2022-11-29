Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Семенове 29 ноября

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Многоквартирный дом горел в Семенове 29 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Информация о пожаре в одной из квартир дома на улице Заводской поступила в 11:18.

- В результате пожара погиб один человек, мужчина, личность устанавливается. Силами пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано шестнадцать человек, в том числе один ребенок, - добавили в пресс-службе ведомства.

Пожар был полностью ликвидирован в 11:58, его площадь составила 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.