Волонтеры АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили более тонны гуманитарной помощи жителям Донецкой народной Республики

Работники АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили третий конвой гуманитарной помощи жителям города Харцызск Донецкой народной Республики.

В акции помощи населению ДНР приняли участие сотрудники аппарата управления компании, Центра промышленной автоматизации, члены общественной организации ветеранов аппарата управления предприятия, а также работники филиала ООО «Транснефть Финанс» в г. Нижнем Новгороде.

Под руководством волонтерского штаба предприятия была организована работа по добровольному сбору денежных средств и последующей закупке гуманитарной помощи: более 100 предметов личной гигиены, из них более 100 упаковок подгузников, 13 кг детского питания, игрушек, а также 100 пластиковых емкостей для питьевой воды.

Кроме того, был организован централизованный сбор взрослой и детской одежды, бытовой химии, предметов личной гигиены для взрослых, книг, материалов для творчества и канцелярских принадлежностей. В общей сложности собрано более тонны гуманитарной помощи, которая была передана представителям Общероссийского Народного фронта в Нижегородской области.

Из г. Нижнего Новгорода груз будет отправлен к месту назначения, где его в последующем распределят среди тех, кто нуждается в поддержке.

Груз будет отправлен к месту назначения, где его распределят среди тех, кто нуждается в поддержке

В мае и июле текущего года работники аппарата управления предприятия, Центра промышленной автоматизации, а также Горьковского районного нефтепроводного управления собрали средства с последующей закупкой и отправкой более 100 упаковок детских подгузников, а также других предметов личной гигиены для жителей Мариуполя и Харцызска Донецкой народной Республики.