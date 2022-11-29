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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:38

Волонтеры АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили более тонны гуманитарной помощи жителям Донецкой народной Республики

Груз будет отправлен к месту назначения, где его распределят среди тех, кто нуждается в поддержке
Волонтеры АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили более тонны гуманитарной помощи жителям Донецкой народной Республики

Волонтеры АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили более тонны гуманитарной помощи жителям Донецкой народной Республики

Работники АО «Транснефть–Верхняя Волга» отправили третий конвой гуманитарной помощи жителям города Харцызск Донецкой народной Республики.

В акции помощи населению ДНР приняли участие сотрудники аппарата управления компании, Центра промышленной автоматизации, члены общественной организации ветеранов аппарата управления предприятия, а также работники филиала ООО «Транснефть Финанс» в г. Нижнем Новгороде.

Под руководством волонтерского штаба предприятия была организована работа по добровольному сбору денежных средств и последующей закупке гуманитарной помощи: более 100 предметов личной гигиены, из них более 100 упаковок подгузников, 13 кг детского питания, игрушек, а также 100 пластиковых емкостей для питьевой воды.

Кроме того, был организован централизованный сбор взрослой и детской одежды, бытовой химии, предметов личной гигиены для взрослых, книг, материалов для творчества и канцелярских принадлежностей. В общей сложности собрано более тонны гуманитарной помощи, которая была передана представителям Общероссийского Народного фронта в Нижегородской области.

Из г. Нижнего Новгорода груз будет отправлен к месту назначения, где его в последующем распределят среди тех, кто нуждается в поддержке.

Груз будет отправлен к месту назначения, где его распределят среди тех, кто нуждается в поддержке

Груз будет отправлен к месту назначения, где его распределят среди тех, кто нуждается в поддержке

В мае и июле текущего года работники аппарата управления предприятия, Центра промышленной автоматизации, а также Горьковского районного нефтепроводного управления собрали средства с последующей закупкой и отправкой более 100 упаковок детских подгузников, а также других предметов личной гигиены для жителей Мариуполя и Харцызска Донецкой народной Республики.