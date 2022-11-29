Илья Халтурин возглавит «Теплоэнерго» и «Нижегородский водоканал» после их объединения. Фото: телеграм-канал главы города Юрия Шалабаева

Илья Халтурин возглавит «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» с первого декабря. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Приволжье».

В настоящее время Илья Халтурин является генеральным директором «Теплоэнерго», но в скором времени его полномочия расширятся. И к 1 апреля 2023 года теплоснабжающая компания должна заключить новый договор управления.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об объединении «Теплоэнерго» и «Нижегородского Водоканала». Так, объединение двух организаций позволит согласовывать производственные процессы, например, обновления сетей, закупочной деятельности, благоустройства территорий после ремонтных работ.

- Таким образом, глава региона счел целесообразным присоединить к прибыльному «Теплоэнерго» более проблемный в финансовом отношении Нижегородский водоканал, годовая выручка которого примерно сопоставима с его кредиторской задолженностью в размере 4,5 млрд рублей. Кроме того, на предприятии в последние годы постоянно менялись руководители, - пишет «КоммерсантЪ-Приволжье.

По мнению депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, интересы города должны быть первичны. Депутат отметил, что при слиянии двух предприятий все их сети, станции, котельные и теплопункты следует передать в казну, а не оставлять в собственности самих юридических лиц.

Слияние двух организаций завершится до 31 декабря 2023 года.