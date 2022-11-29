Маршруты автобусов № 11 и №131 продолжат работу в Борском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрутные автобусы №11 и №131 сохранили в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы «ЦРТС» Алёна Чернышова Вконтакте.

Автобус №11по маршруту Редькино – Толоконцево и автобус №131 по линии Воинская часть – Чистоборское решено сохранить по просьбе администрации города Бор.

Ранее разработчик новой маршрутной сети Нижегородкой агломерации «Институт «Стройпроект» предложил отменить данные автобусы из-за частичного дублирования других маршрутов.

Но проанализировав ситуацию и обращения граждан, центр развития транспортных систем все же решил оставить автобусные маршруты Борского округа.

Также Алена Чернышова отметила, что за вчерашний день в Нижнем Новгороде зафиксированы случаи проезда остановок без посадки и высадки пассажиров на маршрутах Т31, Т70 и Т91. А на маршрутах Т24 и Т45 были случаи посадки и высадки пассажиров в неположенном месте. Перевозчикам уже направили материалы по выявленным нарушениям для привлечения виновных к ответственности.