В Нижегородской области будут судить мужчину, который стрелял в 13-летнюю девочку

Оружие было изъято. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

46-летнего нижегородца обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, инцидент произошел 18 августа в городе Кулебаки на улице Октябрьской.

- Действуя без повода и причины, грубо нарушая общепризнанные нормы поведения и морали и общественный порядок, публично, в присутствии двух малолетних девочек, громко выкрикивал слова грубого нецензурного характера, а затем произвел выстрелы из пневматического пистолета в одну из девочек, - добавили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая 13-летняя девочка получила ранения грудной клетки. У мужчины изъяли оружие из которого он производил выстрелы. Самого задержанного поместили под стражу.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.