Более 100 тысяч дзержинцев привились от гриппа

В Дзержинске проходит ежегодная прививочная кампания против гриппа, стартовавшая в сентябре, с началом эпидемического сезона. Всего за три месяца прививку на базе городских поликлиник сделали более 100 тысяч жителей Дзержинска, в том числе почти 21 тысяча детей. Для взрослых используется «Совигрипп», для детей до 18 лет – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», все отечественного производства. Врачи рекомендуют дзержинцам сделать прививку против гриппа до конца 2022 года.

«В этом году эпидемический сезон у нас проходит более спокойно. Коронавирус постепенно сходит на нет, и риск подхватить сразу обе инфекции тоже снижается. Но не стоит недооценивать грипп отдельно. Каждый год этот вирус мутирует, и даже если человек переболел им в прошлом году, это не значит, что его иммунная система полностью защищена от него в этом. Более того, грипп очень легко передается от человека к человеку, и, заболев, вы можете заразить членов своей семьи дома или коллег на работе с более слабым иммунитетом. Поэтому я рекомендую не откладывать визит в поликлинику до следующего года и сделать прививку до конца декабря, чтобы хорошо провести праздничные каникулы и не заболеть в самый неподходящий момент», – поделился главный врач городской больницы № 2 Андрей Дьяков.

Среди основных осложнений гриппа врачи отмечают пневмонию, отиты, гайморит, ларингит, ангину, бронхит, отек легких, менингит и другие заболевания. Распознать грипп можно по нескольким признакам: резкое повышение температуры, которая держится на протяжении нескольких дней, боль в мышцах и суставах, озноб, насморк, боль в горле и общая слабость.

Вакцинация от гриппа доступна в поликлиниках взрослых городских больниц №№ 1 и 2. Врачи городской детской больницы № 8 также проводят вакцинацию как в учреждении, так и на базе образовательных организаций. После вакцинации врачи рекомендуют не употреблять алкоголь, исключить переохлаждение и перегревание, принятие горячей ванны и плавание в бассейне. В дальнейшем для профилактики можно принимать витамины и витаминные комплексы, рекомендованные врачом.