Около 200 абонентов Нижегородского водоканала уже приняли участие в акции «В новый год без долгов»

Акция «В новый год без долгов» стартовала 01 октября 2022 года и даёт возможность абонентам, имеющим перед АО «Нижегородский водоканал» задолженность по оплате за водоотведение и холодное водоснабжение, не платить накопившиеся пени. На 28 ноября этого года в акции уже приняли участие 198 человек, сумма погашенной задолженности составила более 2-х млн. рублей, и сумма списанных пеней - также более 2-х млн. рублей.

Акция продлится до 31 декабря 2022 года, а участие в ней позволяет значительно сэкономить семейный бюджет, так как при систематической просрочке оплаты, пени могут в несколько раз превышать сумму долга.

Чтобы принять участие в акции «В новый год без долгов», необходимо оплатить имеющуюся задолженность, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2022 года (включительно) и направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала.

Подать заявление на участие в акции можно до 20 января 2023 года по электронной почте, через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала, а также отправив документы Почтой России или явившись лично по адресу: г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, 21а или г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А.

Однако стоит учесть, что условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Если же задолженность уже была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

С подробной информацией и порядке проведения акции и необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе «Абонентам».

Напомним, что в аналогичной акции, проводившейся АО «Нижегородский водоканал» с 01 октября по 31 декабря 2021 года, участие приняли 584 человека. Сумма произведенной оплаты тогда составила более 7,5 млн. рублей, а сумма списанных пеней – 6,5 млн. рублей.