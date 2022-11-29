Земли под 25 инвестпроектов на 6,3 млрд рублей выделили в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области выделили земельные участки под 25 новых инвестиционных проектов на 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области поддержал важные для нижегородцев социальные объекты. Так, в поселке Пыра города Дзержинск планируется построить Дом культуры. Заявитель МКУ «Строитель» вложит в реализацию проекта 144,9 млн рублей.

А вот в Советском районе Нижегородской области решили построить поликлинику на 500 посещений за одну смену. ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» потратит на строительство поликлиники 632,3 млн рублей.

Кроме этого, ООО «Инвест-Энергия» займется реализацией проекта под автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. На его реализацию запланировано 33,3 млн рублей.

Также совет одобрил выделение земли на производство легких металлических конструкций в Дзержинске на 25 млн рублей и производственный комплекс по переоборудованию автомобилей в Кстовском районе на 40 млн рублей.

И два земельных участка уйдут компании «Синергетик» на расширение своего производства. Компания построит два дополнительных производственных здания рядом со своим предприятием в Дзержинске.