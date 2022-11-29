Уровень смертности в Нижегородской области составляет 15,3%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень смертности в Нижегородской области составляет 15,3%. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Уровень смертности в регионе на текущую дату 15.3%. Задача до конца года уйти ниже уровня 15%. У нас все получится, если действовать всем вместе, - уверен министр.

По словам министра здравоохранения, уровень смертности во всей стране остается на достаточно высоком уровне. Причиной этого стало ухудшение здоровья после коронавируса и небережливое отношение людей к своему здоровью.

- Про наследие ковида ещё можно мобилизовать медиков, проведя реабилитацию после коронавируса и диспансеризацию населения, - отметил министр. - А вот в случае с сохранным поведением сложно дать однозначную рекомендацию. Вопрос в ответственности и внимании. В этом и кроется ключ к предотвращению многих критических ситуаций.