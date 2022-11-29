Игорь Маковский: энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и готовятся к новым вызовам непогоды

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на совещании обсудил вопросы ликвидации последствий циклона, сопровождающегося ледяным дождем, наледью на проводах и деревьях, метелью и шквалистым ветром. Напомним, стихия начала бушевать 18 ноября в Воронежской области, затем опасные природные явления продолжились на территории Белгородской и Курской областей, с 22 ноября - во Владимирской и Нижегородской областях, а 27 ноября непогода перешла на Смоленскую и Брянскую области.

Глава компании подчеркнул, что выстроенный диалог в рамках межведомственного взаимодействия с Главными управлениями МЧС России, органами власти и ЕДДС позволяет энергетикам вовремя получать информацию о технологических нарушениях, реагируя и устраняя их.

По прогнозам синоптиков ожидается дальнейшее ухудшение погоды в «Нижновэнерго», «Тулэнерго», «Владимирэнерго», активные аварийно-восстановительные работы ведутся в «Курскэнерго» и «Смоленскэнерго».

Работники энергокомпании заранее мобилизованы и продолжают круглосуточно работать, ликвидируя последствия технологических нарушений, вызванных стихией. Только на территории Нижегородской области было заменено 195 опор, 538 изоляторов, устранено 1396 обрывов провода, снято 4552 дерева с проводов, дополнительно расчищено 1054 пролетов трасс воздушных линий электропередачи.

«Энергетики выполняют свои задачи по восстановлению электроснабжения, при этом в нештатной ситуации крайне важно поддерживать постоянный диалог с жителями. Люди должны знать, что мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы вернуть в их дома свет и тепло. Работы не будут прекращены до полного восстановления питания всех потребителей без исключения», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.