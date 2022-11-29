Нижегородский минкульт рекомендовал отменить спектакль с Лией Ахеджаковой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство культуры Нижегородской области рекомендовали отменить спектакль с Лией Ахеджаковой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители ведомства, отвечая на вопрос интернет-пользователя в соцсети ВКонтакте.

По информации минкульта, в ведомство уже поступали официальные обращения по этому поводу, от кого именно – не уточняется. Спектакль с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» должен состояться 4 декабря в «Юпитере.

- С нашей стороны были отправлены рекомендательные письма по отмене мероприятия. Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал «Юпитер» — это частная площадка, - сообщили в министерстве культуры.

Причина таких рекомендаций не озвучивается, однако очевидно, что поводом могли стать высказывания и заявления актрисы, которые она делала весной этого года.