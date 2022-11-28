Парковку ограничат на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 декабря ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей введут на участке улицы Тимирязева с 19 декабря. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода.

Парковка будет ограничена напротив дома №35 по улице Тимирязева.

Такое изменение позволит беспрепятственно двигаться транспорту.

– Рекомендуем водителям заранее ознакомиться со схемой движения и следовать требованиям дорожных знаков, – добавили в департаменте.

Ранее мы сообщали, что парковку ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами. Запрет на остановку и парковку будет введен до 9.00 15 марта 2023 года