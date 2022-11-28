Обновленный стадион «Ручные игры» откроют к 15 декабря

Обновленный стадион «Ручные игры» откроют до 15 декабря. Фото: нижнийновгород.рф

Спортивный стадион «Ручные игры» в Автозаводском районе планируется открыть после реконструкции в срок до 15 декабря. Об этом сообщает региональное министерство спорта со ссылкой на департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода.

- В настоящее время большая часть работ по реконструкции стадиона выполнена. В частности, готовы к вводу в эксплуатацию футбольное поле, 2 современных мини-стадиона, теннисный корт и открытая площадка для игры в городки. Кроме того, завершены ремонт кровли и фасада, установка тренажеров для маломобильных групп, - сообщали неделей ранее в департаменте.

Стадион начали ремонтировать еще в 2021 году, однако подрядчик срывал сроки, в связи с чем контракт с ним был расторгнут.

- Сроки проведения реконструкции объекта были скорректированы из-за необходимости замены подрядчика, который неоднократно срывал график выполнения работ. Администрация города в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт, подписанный с Торговым домом «АССА» по итогам открытого аукциона в июле 2021 года, - сообщили в мэрии.

В итоге нашли нового подрядчика, а ремонт растянулся почти на полтора года. Сроки сдачи объекта продолжают сдвигаться. Так, этой весной утверждалось, что стадион будет готов к 1 сентября. Однако к новому учебному году он так и не заработал.