Глава города Юрий Шалабаев вручил благодарности многодетным матерям

Глава города Юрий Шалабаев вручил благодарности многодетным матерям за успехи в воспитании детей, повышение общественной значимости материнства, личный вклад в социальное развитие Нижнего Новгорода. 16 отмеченных благодарностями нижегородок в общей сложности воспитывают 66 детей.

Торжественное мероприятие прошло в театре «Комедiя», на котором собрались 450 мам-сотрудниц бюджетной сферы, а также активистки, занимающиеся проблемами семьи, женщин и детей.

«С удовольствием поздравляю вас с Днём матери! Самые первые тёплые чувства, которые человек испытывает, связаны с его мамой. И, конечно, мы проносим их через всю свою жизнь. Мамы нас поддерживают в самые сложные моменты, и даже тогда, когда их уже нет рядом. Родительство – это очень тяжелый труд, и я каждый день наблюдаю это на примере свой супруги, которая занимается детьми, пока я на работе. Спасибо вам за ваш труд, с праздником!», - поздравил нижегородок Юрий Шалабаев.

Даже в свой праздник, говоря о себе, мамы не могут не рассказать о своих детях. Достижения каждого – радость и гордость всей семьи. «У нас в семье пятеро детей: старший сын и две пары двойняшек. Я и на работе – с детьми. Уже 15 лет работаю воспитателем в детском саду и не представляю, как может быть иначе. Все мы очень дружные, старшие всегда стоят горой за малышей. Мне очень повезло!», - сказала многодетная мама Марина Буданова.

В семье Жанны Щиповой тоже воспитывается пятеро детей. «Старшей дочке 22 года, она уже студентка, сыновья-двойняшки учатся в колледже, и самые маленькие в нашей семье дочки ходят в начальную школу и садик. Дети меня сильно изменили, сделали намного лучше. Очень рада быть сегодня среди своих единомышленниц, так сказать. Мы хоть и не знакомы, но мамы всегда найдут общий язык», - поделилась многодетная мама.

«У меня двое сыновей-спортсменов, которыми я очень горжусь. Когда-то давно я начала заниматься каратэ, и мои дети тоже этим увлеклись. И сейчас с большим восторгом смотрю не только на достижения своих детей, но и на высокие результаты уже их воспитанников. Сама сегодня пришла «с корабля на бал»: только что вернулась со своими подопечными с очередного турнира», - рассказала тренер МБУ ДО «Агнес» Мария Мусинова.

Как сообщили в городском департаменте социальной политики, на 1 января 2022 года в Нижнем Новгороде насчитывалось порядка 8 400 многодетных семей.