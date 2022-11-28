Более 600 нижегородцев выстроились в форме монумента «Родина-мать» 27 ноября ФОТО: Нижегородское региональное отделение «Волонтерской Роты Боевого Братства»

Более 600 нижегородцев приняли участие во флешмобе, приуроченном к Международному Дню матери, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на организаторов флешмоба – активистов Нижегородского регионального отделения «Волонтерской Роты Боевого Братства».

Нижегородцы выстроились в форме очертания монумента «Родина-мать» на Нижневолжской набережной и зажгли над головами фонари. Участники хотели показать этим флешмобом любовь к своей стране.

– Я считаю, что подобные акции воспитывают чувство патриотизма у молодого поколения. Солдатам, защищающим нашу Родину, необходимо знать, что вся страна их поддерживает, – считает участница мероприятия Ангелина Ш.