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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:59

На машиностроительном заводе Арзамаса опровергли назначение Дмитрия Галкина гендиректором

Кадровых изменений не было
Анастасия СТЕПАНЕНКО
На машиностроительном заводе Арзамаса опровергли назначение Дмитрия Галкина гендиректором

На машиностроительном заводе Арзамаса опровергли назначение Дмитрия Галкина гендиректором

Фото: Яндекс.Карты

Дмитрий Галкин не возглавит Арзамасский машиностроительный завод. Информацию о его назначении опровергла секретарь директора АМЗ.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Галкин станет руководителем машиностроительного завода, производящего военную технику в Арзамасе.

По словам секретаря, изменений в руководстве завода не было. Генеральным директором остается Алексей Коренков.

Известно, что он работает на машиностроительном заводе Арзамаса с 2014 года.

Напомним, Арзамасский машиностроительный завод был введён в эксплуатацию в январе 1972 года. На предприятии производят военную технику, автозапчасти и спецтехнику.