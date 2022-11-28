На машиностроительном заводе Арзамаса опровергли назначение Дмитрия Галкина гендиректором Фото: Яндекс.Карты

Дмитрий Галкин не возглавит Арзамасский машиностроительный завод. Информацию о его назначении опровергла секретарь директора АМЗ.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Галкин станет руководителем машиностроительного завода, производящего военную технику в Арзамасе.

По словам секретаря, изменений в руководстве завода не было. Генеральным директором остается Алексей Коренков.

Известно, что он работает на машиностроительном заводе Арзамаса с 2014 года.

Напомним, Арзамасский машиностроительный завод был введён в эксплуатацию в январе 1972 года. На предприятии производят военную технику, автозапчасти и спецтехнику.