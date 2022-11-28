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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:55

Поликлинику на 500 посетителей хотят построить в Советском районе за 632,3 млн рублей

На реализацию проекта дается 11 месяцев
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Поликлинику на 500 посетителей хотят построить в Советском районе за 632,3 млн рублей

Поликлинику на 500 посетителей хотят построить в Советском районе за 632,3 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поликлинику на 500 посещений за смену планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение участков земли для осуществления 25 инвестиционных проектов. Среди них поликлиника в Советском районе. Заявка поступила от ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Была одобрена площадь участка в 15045 кв. м. Поликлинику построят за 632,3 млн рублей в течение 11 месяцев.

– Совет поддержал важные социальные объекты, необходимые жителям: дом культуры и поликлинику; много инвестиционных проектов, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.