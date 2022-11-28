Трамваи снова встали в Нижнем Новгороде 28 ноября

Пассажирам пришлось подниматься в гору по Окскому съезду ФОТО: сообщество ВКонтакте «Автомобильный Нижний Новгород»

Нижегородцам пришлось подниматься в гору по Окскому съезду из-за того, что трамвай в городе снова встал. Об этом в группе ВКонтакте «Автомобильный Нижний Новгород» сообщает подписчик.

Меньше недели назад, 23 ноября, трамваи и троллейбусы встали в Нижнем Новгороде. Это было связано с обледенением контактных проводов из-за ледяного дождя.

И вот опять остановились трамваи, уже тром 28 ноября. Пассажиры, которые спешили на работу и учебу, были вынуждены добираться до места пешком, преодолев перед этим гору Окского съезда. Просыпаясь утром, никто не знал, какая зарядка на морозе их ожидает.

Напомним, гололед сохранится по Нижнему Новгороду и Нижегородской области 28 и 29 ноября. Из-за этого возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций, таких как обрывы ЛЭП и линий связи.