Брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод

Завод является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны Фото: Яндекс.Карты

Старший брат Максима Галкина* (признан иноагентом) Дмитрий Галкин возглавил машиностроительный завод в Арзамасе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал политолог Яков Кедми.

Возглавив ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» Дмитрий Галкин будет работать с производством военной колесной техники, в том числе БТР.

Стоит отметить, что некоторое время он работал директором по координации поставок техники специального и военного назначения нижегородской УК «Группа ГАЗ».

Ранее мы сообщали, что машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов в России.