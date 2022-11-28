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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:24

Брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод

Завод является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны
Павел МАЙОРОВ
Завод является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны

Завод является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны

Фото: Яндекс.Карты

Старший брат Максима Галкина* (признан иноагентом) Дмитрий Галкин возглавил машиностроительный завод в Арзамасе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал политолог Яков Кедми.

Возглавив ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» Дмитрий Галкин будет работать с производством военной колесной техники, в том числе БТР.

Стоит отметить, что некоторое время он работал директором по координации поставок техники специального и военного назначения нижегородской УК «Группа ГАЗ».

Ранее мы сообщали, что машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов в России.