Брат Максима Галкина* возглавил Арзамасский машиностроительный завод

Завод является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны
Фото: Яндекс.Карты
Старший брат Максима Галкина* (признан иноагентом) Дмитрий Галкин возглавил машиностроительный завод в Арзамасе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал политолог Яков Кедми.
Возглавив ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» Дмитрий Галкин будет работать с производством военной колесной техники, в том числе БТР.
Стоит отметить, что некоторое время он работал директором по координации поставок техники специального и военного назначения нижегородской УК «Группа ГАЗ».
Ранее мы сообщали, что машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов в России.