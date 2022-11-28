Межрегиональный Форум молодежных инициатив состоялся в городской Думе Нижнего Новгорода

25 ноября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в открытии Форума молодежных инициатив, приуроченного к 10-летию Молодежной палаты города.

В мероприятии также приняли участие заместители председателя городской Думы Владимир Тарасов и Николай Сатаев, председатели постоянных комиссий и депутаты Думы, председатели комитетов и депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, члены Молодежной палаты Нижнего Новгорода и Молодежного парламента региона, студенты нижегородских учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодежных организаций и объединений.

В этом году Форум молодежных нормотворческих инициатив проходит в третий раз и приобрел статус межрегионального, так как в нем принимают участие представители молодежных палат (парламентов) из городов Приволжского федерального округа – Перми, Чебоксар, Оренбурга, Уфы, Ижевска.

Открывая заседание, Олег Лавричев отметил, что с каждым годом Форум привлекает все больше участников.

«Форум проводится уже третий раз и приобрел статус межрегионального. Это эффективная дискуссионная площадка, место генерации новых и свежий идей, полезных решений, которые способствуют развитию нашего города. Лучшие инициативы Форума лягут в основу дальнейшей работы региональных органов власти и депутатов городской Думы. Они обязательно будут реализованы», – сказал Олег Лавричев.

В рамках Форума работали семь секций – по ЖКХ и ТЭК, социальной политике, экологии, градостроительному развитию и архитектуре, экономике, предпринимательству и импортозамещению, транспорту и дорожному хозяйству, местному самоуправлению, вопросам государственной власти. Экспертами секций выступили депутаты городской Думы и Законодательного Собрания.

В рамках секций ребята обсудили много вопросов: говорили о введении фиксированной платы за вывоз мусора, компенсационном озеленении, о развитии нижней части города – изменении архитектурного облика Канавинского, Сормовского и Автозаводского районов. Помимо этого, участники Форума обсудили возможность введения награды для активной молодежи.

По словам депутата городской Думы, председателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Сергея Пляскина, молодежные инициативы, которые были предложены для обсуждения, интересны, важны и полезны.

«В рамках работы секции по экономике рассматривались инициативы по поддержке предпринимателей, как информационной, так и финансовой, а также идеи по развитию социально ориентированного бизнеса. Для защиты на пленарной части был выбран проект, обобщающий и систематизирующий информацию по всем видам поддержки предпринимателей», – сказал он.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по экологии Герман Карачевский отметил, что ребята озвучили много интересных инициатив, которые могли бы быть реализованы.

«Наша секция остановилась на идее, связанной с озеленением. Наш город развивается, появляются новые застроенные территории. Участники форума предложили ввести закон, предусматривающий, чтобы застройщик при получении участка под строительство брал на себя обязательства по устройству в новом микрорайоне парка или сквера. Процент территории, занимаемой зелеными насаждениями, должен быть закреплен в проекте планировки. Очень важно, чтобы еще на стадии проектирования нового жилого комплекса заранее было выделено место, где жители смогут отдыхать в приятной обстановке, среди деревьев, клумб и кустарников», – добавил он.

Председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков сказал, что молодые люди с интересом и азартом относятся к участию в Форуме.

«Мы сегодня подошли к идее, которая молодежи очень близка. Это вопрос использования средств индивидуальной мобильности (гироскутеров, электросамокатов и прочее). За основу ребята взяли нормативную базу, действующую в Москве. Молодые головы активны, быстры в принятии решений. Наша задача в рамках подготовки концепции законов помочь ребятам, направить их в нужное русло», – отметил депутат.

На пленарном заседании Форума проводились презентации идей, выбранных в ходе работы секций. По итогам обсуждения выла выбрана лучшая инициатива – разработка нормативной базы, определяющей правила использования средств индивидуальной мобильности.

Как отметила разработчик инициативы, студентка магистратуры Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Анастасия Хорошева, в отличие от велосипедов, электросамокаты и гироскутеры обладают достаточно высокой травмоопасностью.

«Мы увидели статистику и подумали, что решением этой проблемы станет создание законодательной базы использования средств индивидуальной мобильности. Важно прописать четкие правила использования электросамокатов и гироскутеров, которые будут действовать по всей стране. Я рада, что ребята и депутаты поддержали нашу идею. У нас еще много идей. Этому способствовал в том числе и проводимый сегодня Форум. Мы – инициативная молодежь видим, какие проблемы есть в городе, в стране, и мы можем предложить свои свежие идеи», – сказала она.

По словам Артема Чагаева, авторы лучших инициатив Форума смогут поехать на экскурсию в Государственную Думу Российской Федерации и ознакомиться с работой депутатов федерального парламента.

«В прошлом году мы уже ездили туда, встречались с депутатами Госдумы, знакомились с их работой, проходили по всем фракциям. Ребятам очень понравилось, они получили массу эмоций и впечатлений. В этом году мы хотим сделать экскурсию с более обширной программой, а также увеличить количество участников», – сказал он.

В рамках Форума состоялось подписание соглашения о создании Ассоциации молодежных палат (парламентов) городов при представительных органах муниципальных образований, являющихся административными центрами ПФО.

По словам Олега Лавричева, это станет отправной точкой для формирования тесного, плодотворного и конструктивного сотрудничества.

Председатель Молодежного парламента при Чебоксарском городском Собрании депутатов Андрей Козлов сказал, что у ребят в рамках Форума есть возможность пообщаться и оценить уже имеющиеся практики, а также поговорить о совместных мероприятиях.

«Я рад, что в Нижнем Новгороде мы все смогли собраться и поделиться своими идеями. Уверен, что подписание соглашения вдохновит нас на совершение полезных начинаний», – сказал он.

Председатель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова добавила, что пермяки тоже возлагают большие надежды на Ассоциацию молодежных палат субъектов ПФО.

В рамках торжественной части, приуроченной к празднованию 10-летия Молодежной палаты, ее основателям и вдохновителям от лица молодежи были вручены символические награды. Олег Лавричев был награжден в номинации «Опыт поколений», руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов – в номинации «Наставник молодежи», директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Артур Штоян – в номинации «Идеолог молодежи», заместитель руководителя аппарата городской Думы Елена Андронова – в номинации «Мать всея палаты», а также председатели Молодежных палат всех пяти созывов.

Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ Дмитрий Шатунов поздравил участников мероприятия с 10-летием Молодежной палаты в формате видеоконференции.