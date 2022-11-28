ДУКи Нижнего Новгорода завершили ремонтную кампанию 2022 года

Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода завершили масштабную ремонтную кампанию 2022 года. Напомним, более ста видеоотчетов по основным объектам ремонта доступны на видеоканале "Мой Дом ТВ".

«Масштабная ежегодная ремонтная кампания наших управляющих компаний начинается весной. Несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются весь год, основной объем ДУКи реализуют с мая по ноябрь. Это время позволяет ремонтировать кровли, фасады, входные группы, обустраивать придомовые элементы, устанавливать детские игровые комплексы, окна и двери», – рассказал директор по производству Ассоциации пяти домоуправляющих компаний пяти районов Николай Кемайкин.

Директор по производству Ассоциации пяти Домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода Николай Кемайкин. Фото: пресс-служба ДУКов

Акцент в масштабной ремонтной кампании этого года был сделан на сохранении тепла в многоквартирных домах. Пять нижегородских ДУКов заменили более 1 200 квадратных метров остекления на новые современные стеклопакеты, более 200 дверей в мусорных камерах, машинных отделениях лифтовых помещений и отремонтировали более 22 000 погонных метров межпанельных швов с вырубкой старого утепления, заменой теплоизоляционного слоя и гидроизоляционных материалов.

Размер оплаты счетов жителей за тепловую энергию может существенно сократить ремонт фасадов и кровель зданий. Этому направлению работ ДУКи пяти районов города также уделили большое внимание: выполнен ремонт фасадов домов на площади более 150 000 квадратных метров, ремонт кровель – на площади более 100 000 квадратных метров.

На придомовых территориях было уложено более 20 000 квадратных метров асфальта. Это делает перемещение по территории двора удобным для автомобилистов и пешеходов, позволит размещать транспорт без ущерба для озелененных территорий. В рамках масштабной ремонтной кампании 2022 года отремонтировано почти 700 подъездов.

Около 20 000 погонных метров инженерных сетей было заменено в ходе ремонтной кампании. Это значит, что жителям не придется испытывать нехватку горячей и холодной воды, не будет проблем с водоотведением, а в квартирах будет тепло и уютно.

Следующая кампания начнется в 2023 году. С начала декабря 2022 года специалисты управляющих компаний приступают к формированию плана-графика ремонтных работ на будущий год, с учетом мнения и потребностей жителей, результатов регулярных осмотров общего имущества сотрудниками жилищных организаций и выявленных в ходе эксплуатации нарушений.

«Мы заходим на новый цикл в работе наших пяти домоуправляющих компаний – составление плана-графика на будущий 2023 год совместно с советами МКД и активными жителями. Для того чтобы провести эту работу ударно, приглашаем наших уважаемых председателей домовых советов в управляющие компании для обсуждения совместного плана действий, – отметил Николай Кемайкин.

О том, как записаться на прием к специалистам управляющих компаний, можно узнать на официальных сайтах организаций в разделе «Прием жителей»: ДК Канавинского района, ДК Московского района, ДК Нижегородского района, ДК Приокского района, ДК Советского района.