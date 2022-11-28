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НовостиНовости компаний28 ноября 2022 7:33

Вся аптечная сеть «Госаптека» подключена к системе интернет-заказа

Источник:kp.ru

Нижегородская областная фармация запустила обновленный сайт бронирования лекарств через розничную аптечную сеть «Госаптека» (gosapteka.ru). Теперь узнать о наличии и цене в конкретной аптеке любого лекарственного препарата можно, не выходя из дома, даже в самых отдаленных районах Нижегородской области.

На сайте можно выбрать и забронировать лекарственное средство, медицинское изделие или любой другой товар аптечного ассортимента и забрать его в ближайшей аптеке, включая аптечные организации сети «Госаптека», расположенные в самых отдаленных и малочисленных населенных пунктах.

Кроме того, на сайте можно познакомиться с акциями, которые проходят в сети «Госаптека», и предложениями партнеров аптечной сети.