Медалью РАО “Молодым ученым за успехи в науке” награждена преподаватель Мининского университета

Конференция молодых ученых, организованная в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, прошла 24 ноября в Москве. На ней награду за достижения в сфере теории и методологии педагогики получила кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им.К. Минина Анна Лощилова. Всего в конкурсе приняли участие 53 молодых ученых со всей России, к наградам были представлены 6 человек.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, отметил, что эта награда - справедливый результат системной работы молодого ученого.

- Я рад, что наши молодые ученые получают высокие оценки на Всероссийском уровне, - сказал Виктор Владимирович. - Уверен, что научное будущее Мининского университета именно за такими преподавателями: увлеченными, грамотными, которые стремятся к профессиональному росту и ищут новые подходы к преподаванию. Поздравляю Анну с медалью.

Анна Лощилова разработала педагогическую модель воспитания, предполагающую развитие патриотических чувств и экологической ответственности у школьников через изучение многообразных культурных ландшафтов России.

- Я начала свой путь в науку с научной школы теории и методики геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина, интерес к исследованиям перерос в профессию. Получить такую высокую награду для меня большая честь! - поделилась планами Анна Лощилова. - Я занимаюсь разработкой теории и методологии ландшафтного воспитания, эта тема актуальна в современной образовательной повестке, так как воспитание в настоящее время - стратегический национальный приоритет. В моих планах продолжить апробацию и внедрение результатов в образовательную практику.

Медаль является признанием научных заслуг молодых научных и педагогических работников научных и образовательных организаций, аспирантов и докторантов, выполняющих исследования в сфере наук об образовании.