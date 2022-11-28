Доктор наук из Нижнего Новгорода возглавит Пермский медицинский университет ФОТО: страница Анны Благонравовой в соцсети ВКонтакте

Доктор медицинских наук Анна Благонравова из Нижнего Новгорода возглавит Пермский государственный медуниверситет. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети ВКонтакте 25 ноября.

Анна Благонравова являлась в ПИМУ доцентом кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины. Она училась и работала в Приволжском исследовательском медицинском университете почти 30 лет.

– Прощаюсь с Alma Mater. С 1 декабря буду руководить Пермским государственным медицинским университетом имени академика Е. А. Вагнера. Начинается новый этап в жизни, – отметила Анна Благонравова.

Ранее сообщалось, что Александр Федоров, который в течение семи лет занимал пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета, уезжает в Калининградскую область, чтобы возглавить там Балтийский Федеральный университет имени Канта.