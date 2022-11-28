Мобилизованных военнослужащих обворовали в Кстове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько мобилизованных военнослужащих обворовали в нижегородском городе Кстово. Об этом рассказал ивановский активист, известный в соцсетях как Жека Кохомский. Он написал об этом инциденте на свое й странице ВКонтакте.

По его словам, этот вопиющий случай произошел в палаточном лагере в Кстове. Пока мобилизованные были на построении, кто-то разрезал палатку и украл все вещи у нескольких человек.

В связи с этим волонтер искал человека, который едет в Кстово, чтобы передать посылку пострадавшему. Также он ведет постоянный сбор денег и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.