Пилотный «поезд здоровья» для животных начал работу в Кстовском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Поезд здоровья» для животных начал работу в пилотном режиме в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ветеринарный «поезд здоровья» – это первый в Приволжском федеральном округе передвижной медицинский центр для животных.

– Целью является оказание полного спектра ветеринарных услуг, направленных на профилактику и лечение болезней питомцев в отдаленных населенных пунктах, – рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. – При этом вакцинировать животных от бешенства в «поезде здоровья» можно бесплатно.

Михаил Курюмов также отметил, что если «поезд здоровья» для животных окажется эффективным и востребованным, то его работа распространится и на другие районы.

КОНКРЕТНО:

С графиком выездов мобильного ветеринарного «поезда здоровья» можно ознакомиться в официальной группе ГБУ НО «Госветуправление Кстовского муниципального округа»: https://vk.com/public215419629.

Консультация доступна по телефону: +7 (908) 726-55-59, в том числе в мессенджерах.