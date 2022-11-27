Гололед сохранится по Нижегородской области 28 и 29 ноября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Гололед сохранится по Нижнему Новгороду и Нижегородской области 28 и 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за гололеда возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций, таких как обрывы ЛЭП и линий связи. Также может увеличиться количество ДТП и количество случаев травматизма в результате падений на льду.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует воздержаться в это время от использования автотранспорта, а также особенно осторожно передвигаться в условиях гололеда. Кроме того, лучше держаться в стороне от ЛЭП, слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Напомним, из-за ледяного дождя, обрушившегося на Нижегородскую область, в 14 районах региона введен режим ЧС. Среди них Богородский, Вачский, Кстовский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский районы, а также города Бор и Арзамас.