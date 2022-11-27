Последствия ледяного дождя ликвидировали на Бору за несколько дней Фото: Артем КИЛЬКИН

Последствия ледяного дождя ликвидировали в городе Бор за несколько дней. Жители округа оставляли оперативным службам заявки о произошедших на электросетях авариях. Также сообщения поступали в администрацию города.

– В ликвидации последствий непогоды были задействованы энергетики Борского участка и других районов области, содействие оказывали подразделения ПРПСО и гарнизона МЧС, – сообщает в телеграм-канале администрация города Бор. – Для снабжения котельных и социальных объектов использовались резервные источники электроснабжения.

Полностью устранили проблемы на электросетях в городе Бор в ночь на 25 ноября.

На данный момент проводится оценка причиненного ущерба. Также готовят перечень мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь, чтобы предупредить подобные ЧС в будущем.

Кроме того, администрация города Бор сообщает, что в случае возникновения проблем на электросетях жители могут звонить на горячую линию Россети по телефону 8 (800) 220-0-220. Также направить заявку всегда можно на единый номер «112».