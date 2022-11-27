Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 13:43

Последствия ледяного дождя ликвидировали на Бору за несколько дней

На данный момент проводится оценка ущерба
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Последствия ледяного дождя ликвидировали на Бору за несколько дней

Последствия ледяного дождя ликвидировали на Бору за несколько дней

Фото: Артем КИЛЬКИН

Последствия ледяного дождя ликвидировали в городе Бор за несколько дней. Жители округа оставляли оперативным службам заявки о произошедших на электросетях авариях. Также сообщения поступали в администрацию города.

– В ликвидации последствий непогоды были задействованы энергетики Борского участка и других районов области, содействие оказывали подразделения ПРПСО и гарнизона МЧС, – сообщает в телеграм-канале администрация города Бор. – Для снабжения котельных и социальных объектов использовались резервные источники электроснабжения.

Полностью устранили проблемы на электросетях в городе Бор в ночь на 25 ноября.

На данный момент проводится оценка причиненного ущерба. Также готовят перечень мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь, чтобы предупредить подобные ЧС в будущем.

Кроме того, администрация города Бор сообщает, что в случае возникновения проблем на электросетях жители могут звонить на горячую линию Россети по телефону 8 (800) 220-0-220. Также направить заявку всегда можно на единый номер «112».