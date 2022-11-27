Электроснабжение возобновлено в домах на пяти улицах в Павлове Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Электроснабжение восстановлено в нескольких домах в городе Павлово. Об этом сообщается в группе администрации Павловского муниципального округа в соцсети Вконтакте.

По данным на 12.00 27 ноября, электроснабжение возобновлено в доме №1 на улице Деповской, доме №52 по улице Чкалова, доме №26 по улице Чехова, домах № 96 – №106 по улице Трудовая, на улице 2-я Строителя. Но работы по восстановлению электроэнергии в домах продолжаются. На данный момент они проходят в части домов на улице Линейной, Гаражной, Чкалова, 62 А, В, улице Урожайной.

– В случае, если электроэнергия отсутствует еще на каких-то улицах или в населенных пунктах, просим сразу сообщить в комментариях или в личных сообщениях на странице администрации в соцсетях, – отметили в группе администрации Павловского района.

Кроме того, жители, оставшиеся без электричества, могут обратиться в пункт временного размещения. Для этого необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу по телефонам: 112 или 05, +7 (83171) 5-33-91, + 7 (83171) 5-17-70. Также по этим телефонам можно обратиться, если нужен подвоз воды.