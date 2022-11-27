Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе заседания обсуждался вопрос восстановления электроснабжения в районах региона, пострадавших от ледяного дождя.

– Разговор был непростой. И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут, – отметил Глеб Никитин.

Также на заседании отметили, что для борьбы с последствиями ЧС дополнительно привлекли 85 аварийных бригад из других областей.

Оперативные штабы и аварийные бригады продолжают круглосуточную работу.

Стоит отметить, что администрации районов предоставляют населению пункты временного размещения, а также подвозят воду.

– Кому необходимо размещение в ПВР, вода, тёплые вещи и иная помощь – просим сообщать в районные администрации, – добавил губернатор Нижегородской области.