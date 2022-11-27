Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Губернатор Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В ходе заседания обсуждался вопрос восстановления электроснабжения в районах региона, пострадавших от ледяного дождя.
– Разговор был непростой. И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут, – отметил Глеб Никитин.
Также на заседании отметили, что для борьбы с последствиями ЧС дополнительно привлекли 85 аварийных бригад из других областей.
Оперативные штабы и аварийные бригады продолжают круглосуточную работу.
Стоит отметить, что администрации районов предоставляют населению пункты временного размещения, а также подвозят воду.
– Кому необходимо размещение в ПВР, вода, тёплые вещи и иная помощь – просим сообщать в районные администрации, – добавил губернатор Нижегородской области.