Три пенсионера были госпитализированы в Богородске из-за отсутствия отопления в домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три пожилых человека были госпитализированы в больницу Богородска 26 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Пенсионеры попали в ЦРБ из-за того, что в их домах нет электричества и отопления. Такими оказались последствия ледяного дождя, который обрушился на Нижний Новгород и Нижегородскую области ночью 22 ноября.

– Решение о госпитализации было принято во избежание усиления риска здоровью пожилых людей, имеющих хронические заболевания, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

В больнице пенсионерам обеспечат необходимое обследование, питание и, если будет нужно, лечение.

Стоит отметить, что МЧС в Богородском районе развернуло городок жизнеобеспечения для оказания помощи населению.

Напомним, Богородский район пострадал от стихии больше всего: если где-то обошлось упавшими на провода деревьями, то здесь рушились целые опоры ЛЭП.