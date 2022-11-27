Следователи выясняют обстоятельства отравления женщины и троих детей угарным газом в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи начали проверку по случаю отравления четырех человек, в том числе троих детей, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Нижегородской области.

Вечером 26 ноября в квартире по улице Даргомыжского три ребенка и взрослый пострадали, отравившись угарным газом. Дети в возрасте от 5 месяцев до 12 лет были доставлены в детскую областную больницу. Их состояние, по данным медиков, удовлетворительное. 34-летняя женщина была доставлена в ГКБ №33.

Известно, что квартира пострадавших оборудована газовой плитой и колонкой.

Место происшествия детально осматривают следователи СК, представители ДУКа и ресурсоснабжающей организации.

Также прокуратура Ленинского района уже проводит проверку по факту отравления семьи.

– Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при его обслуживании, – сообщается в телеграм-канале прокуратуры Нижегородской области.