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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 6:50

Следователи выясняют обстоятельства отравления женщины и троих детей угарным газом в Нижнем Новгороде

Прокуратура также проводит проверку по факту недомогания семьи
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Следователи выясняют обстоятельства отравления женщины и троих детей угарным газом в Нижнем Новгороде

Следователи выясняют обстоятельства отравления женщины и троих детей угарным газом в Нижнем Новгороде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи начали проверку по случаю отравления четырех человек, в том числе троих детей, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Нижегородской области.

Вечером 26 ноября в квартире по улице Даргомыжского три ребенка и взрослый пострадали, отравившись угарным газом. Дети в возрасте от 5 месяцев до 12 лет были доставлены в детскую областную больницу. Их состояние, по данным медиков, удовлетворительное. 34-летняя женщина была доставлена в ГКБ №33.

Известно, что квартира пострадавших оборудована газовой плитой и колонкой.

Место происшествия детально осматривают следователи СК, представители ДУКа и ресурсоснабжающей организации.

Также прокуратура Ленинского района уже проводит проверку по факту отравления семьи.

– Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при его обслуживании, – сообщается в телеграм-канале прокуратуры Нижегородской области.