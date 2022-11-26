Шесть пунктов обогрева развернули в Богородском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжают бороться с последствиями ледяного дождя, обрушившегося на регион 23 ноября. Тяжелее всего ситуация складывается в Богородском районе – без света там остаются 69 населенных пунктов. Чтобы помочь местным жителям там уже развернуто шесть пунктов обогрева. Об этом сообщили в администрации Богородского района.

- На данный момент пункты обогрева развернуты в ДК Теряево, ДК Буревестник (для жителей д. Крутец, Ефимьево, Бурцево), ДК Шавриха, завод Патриот и столовая администрации округа в Богородске, а также городок жизнеобеспечения МЧС в Арапово, - рассказали в районной администрации. – Для этих же целей задействованы автобусы, работающие в деревнях Ефимьево, Банниково, Поляны, Шумилово, Арапово, Швариха. Еще три человека находятся в пунктах временного размещения.

Тем временем сотрудники администрации вместе с волонтерами обходят дома местных жителей, чтобы удостовериться, что они обеспечены дровами, бензином и питьевой водой. Всего в обходе участвуют 23 такие группы.

Для жителей Богородского муниципального округа круглосуточно работают телефоны «горячей линии»: (83170) 2-47-04 и 2-33-63 (также по этому номеру можно оставить заявку на размещение в ПВР).